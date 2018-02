Steenwijkerland in 2017 gegroeid met 148 huizen

De gemeente Steenwijkerland heeft er vorig jaar in totaal 148 nieuwe woningen bijgekregen. Dat blijkt uit het overzicht van het aantal woningen dat in 2017 gereed is gemeld.

De groei van Steenwijkerlands woningvoorraad met 148 ligt boven het gemiddelde van 117 nieuwe woningen per jaar. De afgelopen jaren is dit aantal, afgesproken in de Woonvisie Steenwijkerland 2017-2021 en met de provincie, niet gehaald vanwege de economische crisis.

,,Met het aantal van 148 nieuwe woningen in 2017 is het herstel van de woningmarkt duidelijk zichtbaar", aldus wethouder Oene Akkerman. ,,De verkoop van particuliere kavels bleef in 2017 steken op 35. Dit is lager dan het verwachte aantal van 45 kavels. We verwachten dat in 2018 dat aantal zo rond de 50 komt te liggen."