Steenwijkerland is twee ridders rijker

Philip Friskorn (74) uit Oldemarkt is een begrip binnen en buiten de modelspoorwereld, waar hij na ruim veertig jaar me is gestopt. De modellen van de geboren Zwollenaar worden wereldwijd geroemd en worden herkend als Rembrandts onder de modeltreinen. Friskorn wordt alom gezien als de pionier op het gebied van het Nederlandse modelspoor en heeft een belangrijke rol gespeeld in het op een hoger plan brengen van de modelspoorbouw. Van rijden met treintjes tot historisch verantwoorde modelbouw van hoge kwaliteit. Hij startte in 1976 zijn eigen atelier voor de bouw van modeltreinen op schaal 1:87, en later in museumkwaliteit in de Koningsschaal 1:43,5. Met dezelfde passie en gedrevenheid en het streven naar perfectie is Friskorn natuurfotograaf, eerst in de vrije tijd en vanaf 1993 beroepsmatig. Hij fotografeert vogels, andere diersoorten, flora en landschappen in Nederland, Scandinavië, Japan, Noord-Amerika, de Kaaiman Eilanden en de Seychellen. Hij geeft dialezingen en exposeert zijn werk. Naast deze bezigheden heeft Philip Friskorn ruim tien jaar als mantelzorger voor zijn echtgenote gezorgd.