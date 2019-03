Steenwijkerland komt met ‘wedstrijdplan’ voor meer bewegen

Wat is de komende jaren de gemeentelijke tactiek als het gaat om sport en bewegen? Dat staat in Steenwijkerlands Sportakkoord, waarvoor de gemeente een ‘wedstrijdplan’ in concept klaar heeft.

Voor de inhoud van het gemeentelijke sportakkoord is de afgelopen maanden gesproken met vertegenwoordigers van (sport)verenigingen, organisaties, plaatselijke belangen, inwoners en sportliefhebbers. ,,Met elkaar hebben we bepaald wat de uitgangspunten voor ons sport- en beweegbeleid moeten zijn’’, zegt sportwethouder Bram Harmsma.

,,Deze uitgangspunten hebben we vertaald in doelen én bijbehorende acties. Dit ‘wedstrijdplan’ leggen we nu weer terug met de vraag: is dit wat we met elkaar hebben afgesproken’’, aldus Harmsma. Is het antwoord ‘ja’ en gaat de gemeenteraad akkoord, dan kunnen de handtekeningen onder Steenwijkerlands Sportakkoord.

Voorzet

Basis voor het Steenwijkerlands Sportakkoord is de ‘voorzet’ met negen uitgangspunten voor het nieuwe sport- en beweegbeleid. Deze uitgangspunten zijn tijdens vier bijeenkomsten besproken met vertegenwoordigers van onder meer (sport)verenigingen en plaatselijke belangenverenigingen.

Sportwethouder Harmsma: ,,In het concept-wedstrijdplan dat er nu ligt, zeggen we heel concreet: hier gaan we voor en zó gaan we het doen. Goede en duurzame sportaccommodaties bijvoorbeeld. En een gevarieerd aanbod voor jong en oud.’’

Jong geleerd

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil de gemeente ook inzetten op jong leren bewegen als goede basis voor de toekomst. Ook moeten inwoners en organisaties worden uitgedaagd een vernieuwend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij veranderende behoeften. En sportorganisaties worden aangemoedigd bij te dragen aan een gezonde en veilige omgeving. ,,Zo hebben we al onze sportieve ambities kort en bondig verwoord. Krijgen we ‘uit het veld’ groen licht, dan leggen we het voor aan de gemeenteraad.’’

Zowel de voorzet als het concept-wedstrijdplan voor Steenwijkerlands Sportakkoord zijn te vinden op de gemeentelijke website. Reageren op het concept kan onder meer digitaal tot 1 april.