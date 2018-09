Steenwijkerland laat geld voor burgerinitiatieven liggen

Bewoners Eeserwold Steenwijk willen geen crematori­um in hun wijk

26 september Het is nog lang niet zeker of er een crematorium gebouwd kan worden in de Steenwijker woonwijk Eeserwold. Tegen het plan van Respectrum zijn dertien zienswijzen van omwonenden ingediend. Die zitten niet te wachten op een crematorium in hun achtertuin.