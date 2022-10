Steenwijkerland mikt op minstens één parkeerterrein met zonnepanelen in 2025

met video Zoons evenaren Willie Wortel van de autocross uit Paasloo: sleutel naar succes schuilt onder motorkap

In de jaren 90 was John van der Vegt uit Paasloo een fervent én verdienstelijk autocoureur. Bijna dertig later krijgt hij als Nederlands kampioen opvolging van zijn eigen zoons. Broers Falco (25) en Marco (21) - ‘Equipe Van der Vegt’ - over de passie die ze delen met pa. ,,Hij is een beetje Willie Wortel.”

10 oktober