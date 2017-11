Steenwijkerland neemt oud papier onder de loep

Een blauwe kliko bij huis, eens per maand gevulde dozen aan de weg of toch zelf koers zetten naar een oud papiercontainer? Het kan nog alle kanten op met de inzameling van oud papier in Steenwijkerland. ,,Verenigingen moeten niet bang zijn dat we aan hun inkomsten gaan tornen", verzekert de wethouder.

Voor de zomervakantie hebben 9.000 huishoudens een vragenlijst over de inzameling van oud papier en karton in Steenwijkerland ontvangen. Deze enquête is ook ingevuld door inzamelaars en plaatselijke belangenverenigingen.

,,We willen peilen hoe men erover denkt", zegt verantwoordelijk wethouder Douwe Oosterveen. ,,We hebben alle inzamelaars gesproken en eind deze maand volgt een plenaire bijeenkomst met alle inzamelaars."

Zorgvuldig

Dinsdag tijdens de politieke markt buigt de gemeenteraad zich over de uitkomst van de enquête. ,,En hoe het dan verder moet, dat willen we op een zorgvuldige manier doen in overleg met het veld. Ik hoor graag van de raad of het geld mag kosten. Verenigingen moeten niet bang zijn dat we aan hun inkomsten gaan tornen. In algemene zin is er toch een redelijke mate van tevredenheid over de wijze van inzameling en de opbrengsten. De opbrengsten van oud papier zijn belangrijk voor verenigingen."

Als inwoners en inzamelaars tevreden zijn over de werkwijze en opbrengsten, waarom neemt de gemeente dan de inzameling van oud papier onder de loep? Oosterveen: ,,Het uitgangspunt is harmoniseren. Het beleid uit de oude gemeenten is meegenomen. Het wordt tijd dat er na 17 jaar één beleid komt."

Veiligheid

Ander aspect is de veiligheid. ,,Als gemeente is het onze plicht huishoudelijk afval in te zamelen. Daar hoort oud papier ook bij. We geven vergunningen aan verenigingen om het oud papier op te halen. Maar gebeurt er wat met de vrijwilligers, dan is dat onze verantwoordelijkheid."