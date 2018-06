Steenwijkerland sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

,,Steenwijkerland is een groene en waterrijke gemeente en dat willen we graag zo houden", licht wethouder Oene Akkerman het collegebesluit toe. ,,Dat zwerfafval een probleem is voor onze inwoners blijkt ook uit ons inwonersonderzoek. Daarin gaf 71 procent onze inwoners aan dat er (veel) zwerfafval op straat ligt. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, hebben wij ervoor gekozen alliantiepartner te worden. We verwachten dat statiegeld zorgt voor een schonere openbare ruimte en een betere recycling van waardevolle materialen."