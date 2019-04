Steenwijkerland staat voor keuze kwaliteit van buitensportvelden

De voetbalclubs in Steenwijkerwold, Vollenhove en Belt-Schutsloot hopen nog steeds op kunstgras. Bij andere verenigingen prijkt een beregeningsinstallatie bovenaan de wensenlijst. Dat blijkt uit het concept-plan van aanpak voor de bespeelbaarheid van de sportvelden in Steenwijkerland.

De extreme droogte van vorig jaar veranderde het voetbalveld in Willemsoord in een savanne. Terwijl enkele kilometers verderop de velden van vv Steenwijk er mooi groen bij lagen. Een beregeningsinstallatie maakte het verschil tussen kurkdroog en groen. En tijdens de begrotingsvergadering in november uitten diverse fracties hun ongenoegen over uitgevallen trainingen en afgelaste wedstrijden vanwege onbespeelbare sportvelden.

Met een door de hele gemeenteraad van Steenwijkerland gesteunde motie kreeg het college de opdracht te onderzoeken wat er met de velden moet gebeuren, zodat er het hele jaar door op gesport kan worden. Ook vroeg de raad de kosten hiervoor op lange termijn inzichtelijk te maken.

Bespeelbaarheid

Nu ligt er het conceptplan ‘Aanpak bespeelbaarheid sportvelden’. Hierin staan drie varianten voor de bespeelbaarheid van de sportvelden. Aan Steenwijkerlands gemeenteraad zich bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 in juli dit jaar uit te spreken over de variant, die de voorkeur krijgt van burgemeester en wethouders.

De motie is aanleiding geweest voor gesprekken met vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen over de bespeelbaarheid van de sportvelden. ,,Veel verenigingen gaven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de meeste velden’’, zegt Steenwijkerlands sportwethouder Bram Harmsma.

,,Tegenwoordig zijn de velden in het algemeen goed bespeelbaar’’, weet Harmsma. Wel heeft een aantal verenigingen tijdens de gesprekken aangegeven een goede beregeningsinstallatie te willen. ,,Dit naar aanleiding van de grote droogte in 2018 en de verwachting dat dit vaker zal voorkomen.”

Ambitieniveau

In het conceptplan vragen burgemeester en wethouders waar de gemeenteraad de lat legt als het gaat om de kwaliteit van de buitensportvelden. ,,Wat is ons ambitieniveau? Gaan we voor 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bespeelbaar hebben van de velden, of is het niet erg als er een keer een wedstrijd afgelast wordt.’’

Om de komende jaren het benodigde onderhoud aan sportvelden uit te kunnen voeren, stelt het college voor het budget voor het basisniveau te verhogen van 314.000 naar 365.000 euro. Keuze 2 omvat de maatregelen basis en basis + en de derde en laatste mogelijkheid is de keuze voor het basisniveau, basis + en hoog.

Varianten

In dat laatste geval krijgen de voetbalclubs in Steenwijkerwold, Vollenhove en Belt-Schutsloot onder meer het gewenste kunstgras. Gaat de gemeente voor het niveau hoog, dan moet voor ruim een miljoen euro extra in de buidel worden getast.