Steenwijkerland steekt licht op bij inwoners

De openbare verlichting in de gemeente Steenwijkerland is verouderd en aan vervanging toe. De nieuwe verlichting wordt energiezuinig, voor de overige wensen steekt de gemeente haar licht op bij de inwoners.

,,De ontwikkelingen op het gebied van verlichting staan niet stil", zegt wethouder Douwe Oosterveen van de gemeente Steenwijkerland. ,,Welke kleuren moeten de lampen hebben? Kunnen we misschien met iets minder licht toe? Daarover willen we graag met onze inwoners in gesprek. De nieuwe verlichting wordt in ieder geval energiezuinig. Dat staat voor ons als een paal boven water."

Combinatie

Onlangs hebben Oosterveen en zijn college Oene Akkerman in Vollenhove nog kennis genomen van slimme en duurzame verlichting. ,,Heel interessant. We gaan ook zeker kijken naar meer dan domweg een armatuur vervangen door een armatuur met ledverlichting. Misschien is een combinatie met een laadpaal mogelijk of zijn er anderszins combinaties te maken. We kijken steeds of het duurzamer en slimmer kan en staan open voor suggesties."

Daar waar de openbare verlichting wordt vervangen (deze klus moet in 2029 zijn geklaard) gaat de gemeente met inwoners in gesprek. Binnenkort zijn de eerste bewonersavonden over de vervanging van de verlichting in een aantal straten in Steenwijk en Eesveen. Wie het aangaat, heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen. De gemeente vervangt eerst de oudste en meest energieslurpende verlichting.

Proefopstellingen

Evenals in de wijk Torenlanden in Steenwijk is gebeurt, komen op meerdere plekken in de gemeente proefopstellingen met drie soorten verlichting. ,,Je kunt dan zelf ervaren welke verlichting je het prettigs vindt en via een online enquête je voorkeur aangeven", aldus Oosterveen. ,,Openbare verlichting is iets wat je moet ervaren. Bijvoorbeeld als je ’s avonds op straat loopt of in de auto rijdt."