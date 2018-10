Steenwijkerland stopt 'bitterballensponsoring' PEC Zwolle

Het college heeft besloten het sponsorcontract met PEC Zwolle per 1 juli 2019 te beëindigen. Met de jaarlijkse 10.000 euro sponsorgeld wil het college voortaan Steenwijkerland regionaal in de kijker spelen met evenementen in de gemeente.

Duur betaald

De PvdA in Steenwijkerland heeft vanaf de start vraagtekens gezet bij de sponsoring via PEC Zwolle United. In januari heeft toenmalig raadslid Jan Cordes nogmaals aangegeven dat het de PvdA dwarszit dat het sponsorgeld uit het budget voor economische promotie komt. ,,De bitterballen worden duur betaald in Zwolle", zei Cordes destijds, die daarmee de voorzet gaf voor de kreet 'bitterballencontract'. De opmerking bleef kleven.