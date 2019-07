Steenwijkerland strijdt verder tegen drugslaboratoria

Hoewel Steenwijkerland exacte cijfers zo niet kan overleggen, wil het niet naïef zijn en doen alsof dergelijke criminaliteit nu aan de gemeente in de Kop van Overijssel voorbij gaat. Bovendien, in 2012 werden in Onna nog drie Colombianen aangehouden die een gehuurde boerderij tot cocaïnewasserij om hadden gebouwd. Om dergelijke misstanden tegen te gaan heeft Steenwijkerland nu in samenspraak met politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst en regionale informatiecentra een actieplan opgesteld. Zo wordt onder meer een brochure onder de bevolking verspreid en op social media aandacht voor het probleem gevraagd. Bats, over de strekking: ,,Hoe herken je deze vorm van criminaliteit? Hoe weet je dat dat de huurder van je woning of schuur er geen hennepkwekerij of xtc-lab van maakt? We willen ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers de signalen herkennen en weten bij wie ze terechtkunnen.”