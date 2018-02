Steenwijkerland verdeelt provinciaal cultuurgeld

,,Vier jaar lang extra geld, dat we kunnen besteden aan onze cultuursector en dan met name aan onze culturele evenementen. Hoe mooi is dat?", zegt Steenwijkerlands cultuurwethouder Douwe Oosterveen.

Steenwijkerland heeft volgens een woordvoerder als enige gemeente in de provincie het cultuurprofiel Evenementen gekregen. De provincie draagt maximaal 73 procent van de kosten met een maximum van 160.000 euro bij aan culturele evenementen in de Kopgemeente.

Ambtelijke ondersteuning

De spelregels worden maandagavond uitgelegd tijdens een startbijeenkomst vanaf 19.30 uur in theater De Meenthe in Steenwijk. Hiervoor zijn culturele instellingen en organisaties uitgenodigd.

Wat houdt het cultuurprofiel precies in? Wat gaan we doen? En hoe betrekken we onze culturele instellingen en organisaties – groot én klein – daarbij? Op die vragen wordt maandagavond een antwoord gegeven volgens wethouder Oosterveen. ,,We gaan in ieder geval aan de slag met de door velen gewenste digitale cultuuragenda en met het opzetten van een ‘Evenementenacademie’.