Steenwijkerland verkoopt iets minder bouwkavels

Daarmee is het gemeentebestuur niet ontevreden en wordt met optimisme naar de toekomst gekeken. ,,Er zijn diverse signalen die het aanhoudend herstel van de woningmarkt bevestigen”, aldus de gemeente in de terugblik op 2017. ,,Er wordt een toename geconstateerd in de gretigheid waarmee marktpartijen tot overeenstemming willen komen over de grondafname. In het project Kornputkwartier hebben ontwikkelaars in 2017 voldaan aan de vastgelegde afnameverplichtingen van bouwkavels, terwijl hier in de crisisjaren door de slechte markt niet aan tegemoet gekomen kon worden.” Voor dit jaar is de verwachting zelfs dat er meer zal worden afgenomen dan de vastgelegde afnameverplichting.

Het aanhoudend herstel is volgens de gemeente ook te zien aan de toegenomen interesse bij particulieren. Niet alleen binnen de kern Steenwijk, maar ook in trek zijn woningbouwprojecten als Noordwal in Vollenhove, Oosterbroek in Oldemarkt, Giethoorn Noord fase 1+2 in Giethoorn en Noordermaten in Blokzijl. ,,In dit laatste project was de interesse de laatste jaren zeer gering, maar de toegenomen belangstelling heeft geleid tot het terugbrengen van de looptijd van de grondexploitatie van twaalf naar vijf jaar. Voor de verkoop van de resterende kavels wordt dit nu als een reële uitgiftetermijn gezien.”

Bedrijventerrein

Ook in de markt voor bedrijventerreinen ziet de gemeente Steenwijkerland een positieve ontwikkeling. In 2017 is weliswaar minder verkocht dan in 2016, maar de verkoop van 3.320 vierkante meter is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.