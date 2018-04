Steenwijkerland vier leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker

Op de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander heeft burgemeester Rob Bats vier inwoners van Steenwijkerland koninklijk onderscheiden. De lintjes die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn opgespeld in villa Rams Woerthe in Steenwijk.

Imke Weemstra

Imke Weemstra (70) uit Ossenzijl viel donderdagochtend als eerste de eer te beurt. Weemstra was 15 jaar bestuurslid en voorzitter van de christelijke basisschool Eben Haëzer in Ossenzijl. Tijdens zijn voorzitterschap zette hij zich in voor de overgang van kleuter- en lager onderwijs naar basisonderwijs.

Ook was hij 12 jaar bestuurslid en voorzitter van de CDA-afdeling IJsselham en als lid en vrijwilliger van menvereniging De Vrije Aanspanning in Steenwijk vele jaren behulpzaam bij de organisatie van wedstrijden. Sinds kort is de Ossenzijliger bestuurslid van deze vereniging, terwijl hij bij de Historische Vereniging IJsselham na zijn penningmeesterschap nu de voorzittershamer hanteert.

Voor Plaatselijk Belang Ossenzijl was Weemstra 7 jaar actief als vice-voorzitter en penningmeester. Eerder al was hij betrokken bij het opstellen van een dorpsvisie voor Ossenzijl. Tenslotte was het kersverse Lid in de Orde van Oranje-Nassau ouderling, diaken en lid van het moderamen van de Gereformeerde Kerk in Oldemarkt.

Teun Lassche

Als rijexaminator en later instructeur/examinator aangepast vervoer bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen stond de 76-jarige Teun Lassche uit Sint Jansklooster bekend als een zeer toegankelijk aanspreekpunt. Hij onderzocht de rijgeschiktheid van verkeersdeelnemers met lichamelijke beperkingen. Met zijn klantgerichtheid en vindingrijkheid zocht de gedecoreerde uit Klooster naar mogelijkheden om voertuigen aan te passen.

Bij de Stichting Aangepast Vervoer in Brederwiede (Stavib) was hij vrijwillig chauffeur, leidde hij nieuwe chauffeurs op en is hij sinds 2010 bestuurslid. Daarnaast verricht Lassche voor Natuurmonumenten diverse onderhoudswerkzaamheden aan kanoroutes, landhekken en eendenkooien in Nationaal Park Weerribben-Wieden.

De Stichting Verre Naasten kon jarenlang op Lassche rekenen voor het transport van (les)materialen naar basisscholen door heel Nederland. Ook was hij ouderling bij de Gereformeerde Kerk Sint Jansklooster-Kadoelen en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hasselt. Daarnaast was hij scriba, notulist en (mede-)redacteur van het tweewekelijkse kerkblad. Hij was leider van de knapenvereniging en nam deel aan de kampweekenden. Tenslotte was Lassche secretaris van de plaatselijke GPV-afdeling.

Albert Gaal

Wie Albert Gaal (66) uit Steenwijk noemt, denkt aan sport en veilig verkeer. De veelzijdige, actieve vrijwilliger is zelf zeer gemotiveerd en weet ook anderen te motiveren en enthousiasmeren.

Sinds 1988 is Gaal actief bij Voetbalvereniging Steenwijk in verschillende functies; als jeugdvoorzitter, bestuurslid en nu als voorzitter van de kantinecommissie. Daarnaast is hij voorzitter van de Avondvierdaagse in Steenwijk en heeft hij in die hoedanigheid de algemene leiding van het evenement. Bij Kopje Cultuur, Steenwijks jaarlijkse Uitfestival, helpt Gaal bij het opbouwen en opruimen van de podia en het wegwijs maken van bezoekers.

Als vrijwilliger bij de afdeling Steenwijkerland van Veilig Verkeer Nederland is Gaal actief bij fietscontroles op scholen en ondersteunt hij bij snelheidsmetingen en alcoholcontroles. Bij de Stichting VerkeersregelaarsBank Steenwijkerland is het kersverse Lid in de Orde van Oranje-Nassau bestuurslid, coördinator en verkeersregelaar. Voor de circa tien evenementen die hij jaarlijks coördineert, maakt hij onder meer een verkeers- en inzetplan. En is Gaal geen coördinator bij evenementen, dan is hij vaak aanwezig als verkeersregelaar.

Cock Brouwer

Cock Brouwer-de Graaf (72) uit Giethoorn is vanaf het eerste uur zeer actief bij Stichting Jumelage Steenwijkerland/Herzebrock-Clarholz. Deze werd in 2003 opgericht om de contacten die al sinds 1133 bestaan tussen Vollenhove en het klooster van Clarholz (Duitsland) te verstevigen.

Cock Brouwer is vanaf het begin zeer actief bij de vele uitwisselingen tussen koren, muziekbands, kerkgenootschappen, scholieren en sportverenigingen. Voor het tweejaarlijkse bezoek van de partnergemeente aan Steenwijkerland zoekt zij gastgezinnen, maakt zij programma’s en regelt Brouwer bijbehorende afspraken met allerlei instanties. Voor haar jarenlange verdiensten voor het partnerschap werd zij in 2011 benoemd tot ereburger van Herzebrock-Clarholz.