Steenwijkerland wacht met innen van dwangsom voor chalet Giethoorn na zoveelste rechtszaak

PEC Zwolle in gesprek met fans na misdragin­gen in Eindhoven, kritiek op weren uitsuppor­ters: ‘Fout besluit’

PEC Zwolle gaat in gesprek met de supporters die zich bij de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven misdroegen. Daar was een groepje jonge fans betrokken bij een incident waarbij een 15-jarige jongen gewond raakte, waarna er een confrontatie was met de politie. Naar aanleiding daarvan zijn er geen supporters van PEC Zwolle welkom bij het uitduel met Jong PSV op maandag 8 mei.