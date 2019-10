Steenwijkerland wacht op glasvezel, vrijdag duidelijkheid

In Kuinre, Sint Jansklooster en Scheerwolde werd vorige week in de laatste week van de inschrijving het minimale aanmeldpercentage van 40 procent van alle huishoudens gehaald. Die kernen krijgen naar verwachting eind 2020 aansluiting op het snelle internet. Voor de andere negen deelgebieden was het tot maandag wachten geblazen, waarmee een heus glasvezeloffensief zou moeten zorgen dat ook daar de minimale aansluitingsbereidheid zou worden gehaald.

Druk aan het tellen

Inmiddels is het woensdag, maar nog geen duidelijkheid of ook kernen als Steenwijkerwold, Willemsoord, Wanneperveen, Steenwijk-Noord en Blokzijl over de 40 procent zijn gegaan. En dat terwijl Glasvezel Buitenaf doorgaans de behaalde scores welhaast per uur actualiseert, en een ronkend persbericht uitdoet als een succes behaald wordt. ,,We zijn nu nog druk aan het tellen”, laat woordvoerder Suze van Baar desgevraagd weten. ,,De besluitvorming over wel of geen glasvezel is nog niet afgerond. Vrijdag weten we daarover meer.”