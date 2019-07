Steenwijkerland wil dat ieder kind op schoolreisje kan

Het college van burgemeester en wethouders is aan het denken gezet door de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid. Die vroeg zich ruim een maand geleden hardop af hoe het is gesteld met de schoolreisjes in Steenwijkerland. Aanleiding daarvoor was weer een initiatief van de gemeente Amsterdam, die komend jaar financieel bijspringt voor minimagezinnen die voor hun kinderen geen schoolreisje kunnen betalen.

Amsterdam

Nu valt Amsterdam met 17.000 kinderen waarvan de ouders moeite hebben activiteiten te betalen moeilijk te vergelijken met Steenwijkerland. Maar toch is het ook in de Kop van Overijssel voorgekomen dat leerlingen het schoolreisje zonder hulp zouden moeten overslaan. De gemeente heeft navraag gedaan bij de schoolbesturen binnen Steenwijkerland, schrijft het in het antwoord richting de PvdA. ,,Het komt incidenteel voor dat ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen bij buitenschoolse activiteiten. Scholen zien de laatste jaren een lichte toename van de problematiek.” Dat houdt overigens niet direct in dat leerlingen worden buitengesloten van dergelijke feestelijke uitstapjes. Scholen wijzen de ouders op voorzieningen die er zijn. ,,Sommige scholen hebben zelf een apart potje of betalen dit uit de opbrengsten van het oud papier.”

Steenwijkerland heeft op het moment al een regeling voor een bijdrage als het gaat om sociaal-culturele activiteiten. Zo kunnen kinderen en ook volwassenen aanspraak maken op een bedrag van 154 euro per kalenderjaar. Dat geld zou onder meer voor schoolreisjes gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er ook nog het zogenaamde MaatwerkKindBudget, voor mensen met een laag inkomen waarvan een kind niet kan meedoen aan activiteiten met leeftijdgenootjes. In 2018 zijn er 10 aanvragen à 500 euro per leerling verstrekt voor een schoolreisje.

Stichting Leergeld