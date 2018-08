Steenwijkerland wil snelle start extra gaswinning bij Eesveen voorkomen

Vliegfeest ElseFly in Blokzijl gaat dit jaar niet door

20 augustus Met pijn in het hart heeft de organisatie van ElseFly besloten dat het paramotorfestival dit jaar niet doorgaat in Blokzijl. Het financiële risico is voor de editie van dit jaar volgens de organisatie te groot nadat het slechte weer de afgelopen jaren roet in het eten gooide.