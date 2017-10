Steenwijkerland wint Landschapsprijs 2017

Een project in Paasloo, waar het hele dorp zich inzette voor restauratie en onderhoud van eeuwenoude houtwallen, gaf mede de doorslag. 'Een mooi voorbeeld waarbij er integraal is gewerkt aan verschillende belangen', staat in het juryrapport.

5.000 euro

De prijs wordt vergeven door Landschap Overijssel aan een gemeente in de provincie die zich 'positief onderscheid op het gebied van landschapsbeheer'. Het moet de winnaar - in dit geval Steenwijkerland - de waardering geven die het verdient. De bijbehorende prijs van 5.000 euro moet een aanmoediging zijn om het ingezette beleid door te voeren.

Paasloo sprong eruit, omdat daar dorpsbelang, boeren en groenaannemers samen het landschap in kaart brachten en waar mogelijk verbeterden. Sialto Eskes was als inwoner van Paasloo betrokken bij het project. ,,We hebben een oude landweer aangetroffen, op de grens van Overijssel en Friesland. Om die onder de aandacht te brengen hebben we de grenswal opnieuw van beplanting voorzien."

Publiek

De jury van de Landschapsprijs bestaat onder anderen uit de Zwolse wethouder Michiel van Willigen, gedeputeerde Hester Maij en Anne Flierman als voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Overijssel. Gemeenten konden zichzelf voordragen en daaraan gaf Steenwijkerland gehoor. Het oordeel van de specialisten viel niet echt in het voordeel van de noordelijkste gemeente van de provincie Overijssel uit. Steenwijkerland eindigde achter Raalte. Maar op basis van de publieke stemming komt die gemeente toch als winnaar uit de bus.

Toeristen