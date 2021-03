Steenwijkerland: WOZ-coördinator gemeente vocht met eigen bezwaarbedrijf WOZ-taxaties juist aan

Gespot in Nieuw-Zee­land, nu ook in Steenwijk: de eerste discgolf­baan van Overijssel is een feit

25 februari Frans van Dokkumburg opent morgen om 10.00 uur in de Groene Long in Steenwijk de eerste discgolfbaan van Overijssel. ,,Net als gewoon golf, maar dan met een disc of frisbee.”