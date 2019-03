Steenwijkerland zoekt uit wie liever in een woonwagen dan in een stenen huis woont

De gemeente Steenwijkerland heeft geen idee hoeveel inwoners liever in een woonwagen dan in een stenen huis wonen. Een onderzoek moet dat aan het licht brengen.

Steenwijkerland heeft 29 standplaatsen, verdeeld over vijf locaties. Drie in Steenwijk (Nieuwe Onnastraat, Parallelweg en Verlaatseweg), een bij de gemeentewerf aan De Deukten in Giethoorn en een aan de D. van Bourgondiestraat in Vollenhove.

,,Wij hebben niet goed in beeld hoeveel inwoners van Steenwijkerland de behoefte hebben om in een woonwagen te wonen’’, zegt wethouder Marcel Scheringa. ,,We proberen dat de komende maanden in beeld te brengen.’’

Familie

De wethouder beseft dat het ‘niet zo eenvoudig is die behoefte boven tafel te krijgen’. ,,De omvang van de vraag kennen we niet, woningcorporaties hebben dat niet echt bijgehouden en een wachtlijst is er niet.’’ Scheringa wil eerst de huidige bewoners polsen of zij familieleden hebben, die nu in een stenen huis wonen maar de voorkeur geven aan een woonwagen.

Met de afschaffing van de Woonwagenwet in 1999 is een einde gekomen aan de verplichting voor gemeenten om te voorzien in voldoende staanplaatsen. Veel gemeenten hebben dit aangegrepen om aan te sturen op een nul- of uitsterfbeleid. ,,Wij hebben onze aantallen gelijk gehouden’’, zegt Scheringa.

Zodra de gemeente de woonwagenbehoefte in beeld heeft, komt de vraag of de huidige 29 plaatsen voldoende zijn. ,,Dat gaan we dan bekijken, maar er gaat wel anderhalf tot twee jaar overheen voor we eventueel nieuwe plaatsen hebben’’, verwacht Scheringa.

Protest

Met het onderzoek komt het college van burgemeester en wethouders tegemoet aan vragen van de PvdA in Steenwijkerland over dit onderwerp. Aanleiding waren protestbewegingen om diverse gemeenten duidelijk te maken dat er behoefte is aan meer staanplaatsen voor woonwagens.