Steenwijkerlands college zet in op loswal aan De Bramen

Vollenhoofs schrootbedrijf verknipt mast van 1 miljoen

21 december Hamstra Schroot in Vollenhove heeft een 55 meter lange scheepsmast ter waarde van 1 miljoen euro verknipt. ,,Allemaal handwerk en in drie uur tijd knippen wij dat in de container", zegt eigenaar Christiaan Hamstra. ,,Over kapitaalvernietiging gesproken."