Steenwijkerlandse Culturele Uitdagen pleister op Kopje Cultuur-wond: ‘Voor het eerst en hopelijk voor het laatst’

Verdachte van brandstich­ting met molotov­cock­tail in Steenwijk is bekende van slachtof­fer: ‘Het is een psychopaat’

10 september Dankzij alerte buren was zijn brandende Opel Astra snel gedoofd vannacht, maar de auto van Alain Zwart kan als verloren worden beschouwd. ,,De benzineleiding is doorgebrand”, zegt de Steenwijker. De dader? ,,Ik weet wie het is, en de politie ook.”