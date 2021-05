Steenwijkerwold gaat voor woningbouw voor jong en oud

Jubileum­boek Zorggroep Oude en Nieuwe land als ode aan zorg: ‘Zo hard nodig’

1 mei Zorggroep Oude en Nieuwe Land is 75 jaar actief in Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Ieta Berghuis, onderzoeker aan de NHL Stenden Hogeschool, schreef om dit te vieren een boek met portretten van twaalf zorgmedewerkers. Een PR-boek voor de zorg en niet voor de organisatie. ,,Want juist voor de zorg is die hard nodig.”