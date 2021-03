Steenwijkerwold strijdt voor eigen bloedpriklocatie: ‘Heel belangrijk voor dorp’

Na 46 jaar is het werk voorbij voor agent Geert Kremer uit Steenwijk: ‘De heftige dingen vergeet je niet’

18 februari Op straat tussen de mensen is hij helemaal in zijn element. Maar na ruim 46 jaar dienstverband bij de politie is het komende week toch echt voorbij voor Geert Kremer. Dan neemt de wijkagent van onder meer Steenwijk-West en De Gagels afscheid.