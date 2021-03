Steenwijks grootste volksfeest opnieuw geschrapt: Niet wandelen maar ijsberen

,,Knap de smoor in. Nou ja, eerlijk gezegd weten we ook wel dat het niet kan’’, klinkt het berustend uit de mond van Albert Gaal. Hij is voorzitter van de Avondvierdaagse in Steenwijk. Met pijn in het hart heeft het bestuur besloten om het grootste volksfeest van Steenwijk, met jaarlijks ruim vijfduizend wandelaars, voor het tweede jaar op rij te schrappen. In 2022 als het wel weer kan, moet de Vierdaagse extra feestelijk worden met een optreden op het marktplein.