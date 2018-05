Steenwijks theater De Meenthe boekt weer bezoekersrecord

Theater De Meenthe in Steenwijk breekt wederom bezoekersrecords. De teller voor theaterbezoekers staat aan het einde van dit seizoen ergens tussen de 53.000 en 53.500. ,,Bijna 25 procent meer dan vorig seizoen", jubelt theaterdirecteur Han Evers. Ook het totale aantal Meenthebezoekers is met meer dan 150.000 een record. ,,Ongekend."

De laatste jaren kan Evers steeds meer bezoekers noteren. ,,Maar dit jaar is het wel extreem veel meer", zegt hij over het theaterbezoek. ,,Je hebt soms geluk in programmering en de aanzwengelende economie is een tweede reden." Bovendien vermoedt de theaterdirecteur dat vijf jaar na de grootscheepse verbouwing duidelijk is wat wel en niet werkt in De Meenthe en dat de dienstverlening richting publiek vruchten afwerpt.

Het seizoen 2017-2018 gaat in ieder geval de boeken in als het meest succesvolle Meentheseizoen tot nu toe. Evers: ,,Ik heb zelf nooit voor mogelijk gehouden dat in Steenwijk en Tuk met 23.000 inwoners zoveel mensen naar het theater zouden komen."

Stoelen

De groei in de theaterzaal van 400 naar 600 stoelen in de theaterzaal was een goede zet concludeert Evers. ,,We hebben het afgelopen jaar veertig keer vijf- tot zeshonderd bezoekers in deze zaal gehad. Als het minst gesubsidieerde theater van Noord-Nederland ben ik daar samen met het bestuur wel heel trots op."

Ook evenementen als de Raboweek ('vijfduizend bezoekers in 3,5 dag'), beurzen, congressen en festivals in de evenementenhal dragen stevig bij aan het totale bezoekersaantal dat aan het einde seizoen boven de 150.000 uitkomt.

Regiokunst

Het oudejaarscabaret Terug naar Steenwijk is een succesvol voorbeeld regiokunst in het theater. ,,Een niet meer weg te denken traditie in de laatste dagen van het jaar", aldus Evers. ,,Daarnaast zijn we afgelopen jaar gestart met de eigen productie Storm over de Beulaeke. Een daverend succes wat begin van de zomer in de buitenlucht van Giethoorn wordt opgevoerd."

Daarnaast stimuleren en produceren Evers en zijn medewerkers theatergroep Op Woensdag, Droom XXL van Henk en Tjitske Boltje en Grootz Conzert, dat ze samen met Vollenhoofsch Fanfare en Prinses Margriet uit Staphorst/Rouveen op de planken zetten.

Na Storm over Beulaeke staan in het nieuwe seizoen vier tot vijf voorstellingen gepland voor '1961', de nieuwe musical uit de koker van Jet Pit en Barbara Lok. Deze feel good musical speelt zich begin jaren zeventig van de vorige eeuw af in Steenwijk.

Saamhorigheid

,,Tot slot zetten we samen met de nieuwe stichting Muzikale Vertellingen een nieuwe versie van de productie ‘Overleven’ op de kaart. Ik ben ervan overtuigd dat al dit soort initiatieven een impuls aan de samenhorigheid binnen de gemeente geeft", aldus Evers.