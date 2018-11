Steenwijks theater decor van informatieavond over wonen

Naast makelaar Herman Greveling en notaris Joost Landman spreekt installateur Harm Vredenburg. De eigenaar van het gelijknamige installatiebedrijf in Steenwijk vertelt kopers en verkopers over de mogelijkheden voor energiebesparing bij woningen.

Waterstof

Nu de overheid voornemens is Nederland van het gas af te krijgen, wordt gesproken over alternatieven voor woningverwarming. Een van de genoemde alternatieven is waterstof. ,,Een uitstekend iets’’, vindt Harm Vredenburg. ,,Vooral als die waterstof is opgewekt door zonne-energie.’’ Een mooie bijkomstigheid is volgens de installateur dat het huidige gasnet geschikt is voor waterstof.