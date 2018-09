Steenwijkse duikt in pyjama het water in om schaap te redden

videoHet schaap was dinsdagochtend hoogstwaarschijnlijk verdronken, als Donna Oost niet snel had ingegrepen. ,,Zijn kop hing al steeds onder water, maar ik was er op tijd bij".

Het dier was te water geraakt aan de Vestingwal in Steenwijk. Volgens Oost al het derde schaap in drie weken.

Schaap in nood

Nog in haar pyjama laat ze haar hondje uit, als ze aan de overkant iets in het water ziet liggen. ,,Ik moest even goed kijken, maar al snel zag ik dat het om een schaap ging. Het dier zat helemaal onder water, enkel de kop kwam af en toe nog boven." Omdat ze een stuk moet omlopen om bij het dier te komen, besluit ze onderweg de politie te bellen. ,,Dat duurde zo lang, dat ik besloot zelf het schaap te redden." Om daar te komen moet ze met haar hond een steile, meterslange stadswal af klauteren.

Quote "Doordat de wol was volgezogen met water was het schaap enorm zwaar. Uiteinde­lijk heb ik het dier zijwaarts op de kant kunnen tillen." Donna Oost

Reddingsactie

Bij het schaap aangekomen aarzelt ze geen moment. In pyjama en op slippers springt de redster in nood het steenkoude water in. Het was geen gemakkelijke klus. ,,Doordat de wol was volgezogen met water was het schaap enorm zwaar. Uiteindelijk heb ik het dier zijwaarts op de kant weten te krijgen." Toen de hulpverleners op de locatie aankwamen, was het meeste werk dan ook al gedaan. De brandweer heeft het dier nog enigszins verzorgd en teruggezet op een vlak gedeelte.

Niet de eerste keer

Volgens Oost is dit niet de eerste keer dat een schaap te water raakt. ,,Het is sowieso al het derde in drie weken. Vorige week is er zelfs een verdronken", vervolgt ze. Ook op sociale media laten mensen weten dat het niet de eerste keer is. Mensen vragen zich af wanneer er iets aan wordt gedaan.

Oplossing

Als het aan Oost ligt wordt er een hek geplaatst, of een andere oplossing gevonden waardoor de dieren niet meer in het water kunnen belanden. ,,Als zo'n schaap in het water valt, dan kan het er nooit meer zelfstandig uitkomen. Er is geen opstapje, dus dan verdrinkt het gewoon."

Volledig scherm Donna Oost redde een schaap van de verdrinkingsdood. Het schaap was op de stadswallen in het water gerold en kon daar zelf niet meer uit komen. Oost twijfelde geen moment een sprong het ijskoude water in om het schaap op het droge te krijgen. © Wilbert Bijzitter