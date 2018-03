Stemming wisselend bij officiële verkiezingsuitslag Steenwijkerland

Een lach en een traan, vrijdagochtend bij de zitting van het centraal stembureau in het gemeentehuis van Steenwijkerland. In een volle raadszaal heeft burgemeester Rob Bats de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt.

Slikken voor de één, ongeloof over het formidabele aantal voorkeursstemmen bij de ander. Dat laatste geldt voor CDA'er Wim Brus, wethouder in het vorige college. Hij liep weg uit de raadszaal toen het aantal stemmen per kandidaat bekend werd gemaakt. ,,Ik kon er niet tegen." In een Whatsappje las hij het aantal stemmen dat hij woensdag kreeg: 688. ,,Ik ben er emotioneel van."

Brus had zo zijn bedenkingen toen hij op plek 7 van de CDA-kieslijst terecht kwam. ,,Dan heb je vier jaar je best gedaan in een dynamisch college en word je op plek 7 neergezet." Hij kreeg 688 stemmen, 500 meer dan de in Steenwijkerland benodigde 188 om met voorkeursstemmen in de raad te komen. ,,Dit voelt heel goed." Het CDA behoudt de vier raadszetels.

,,Met zoveel stemmen kun je een raadszetel niet weigeren. Dat ben ik aan mijn stand verplicht en zo voel ik het ook", zegt Brus, die graag tot 2022 door wil gaan om zijn politieke klus af te maken. ,,Maar wat mij betreft vanuit het college."

Daags na de verkiezingen heeft Brus 'gemengde gevoelens' als het voor hem bij een raadslidmaatschap zou blijven. ,,Je hebt in een keuken gekookt, dan ga je niet meer in het restaurant eten."

De PvdA in Steenwijkerland behoudt de vijf raadszetels. Maar in tegenstelling tot de afgelopen vier jaar zal Jan Cordes (nummer 9 op de kieslijst) geen zetel bezetten. De eerste vijf kandidaten op de PvdA-lijst nemen er plaats. ,,Ik baal er gigantisch van", zegt Cordes. ,,Ik heb dit tien jaar met plezier gedaan."

Jannes Mulder is voor de PvdA inderdaad een stemmentrekker van jewelste gebleken. Mulder kreeg 867 van de in totaal 3.361 stemmen, die woensdag op de PvdA in Steenwijkerland zijn uitgebracht.

Volledig scherm Ludwig Lassche uit Blokzijl bekijkt de lijst met het aantal stemmen dat per stembureau is uitgebracht. © Marian Fix

Voor Blokzijliger Ludwig Lassche van de CPB is de raadscarrière voorbij. Hij stond derde op de lijst. Precies het aantal zetels dat de CPB na de verkiezingen, waarbij de partij één zetel verloor, overhield. Vrijdagochtend bleek dat de 23-jarige Gidion Hoorn, die op plek 4 stond, elf stemmen meer dan Lassche had en de derde CPB-zetel gaat bezetten.

,,Jammer voor de bevolking van Blokzijl", zegt Lassche, die zich altijd weet gesteund door een trouwe achterban uit zijn woonplaats. ,,Het is de vierde zetel die ons nu nekt. Het zij zo."

'Heel jammer' vindt CPB-lijsttrekker Jacqueline Willemsen het verlies van de 'ervaren kracht' Ludwig Lassche. ,,Ik ben blij dat we ons goed gehandhaafd hebben, maar nu missen we die vierde zetel."

BuitenGewoon Leefbaar is met zes zetels de grootste partij en goed voor drie van de in totaal vijf kandidaten, die met voorkeursstemmen in de raad komen. De top 3 met oudgedienden Oene Akkerman, André Bus en Ina Haveman krijgt gezelschap van Jeannette Top uit Tuk (plek 7), Richard Keizer uit Steenwijk (10) en Bennie Daan uit Steenwijkerwold (11).