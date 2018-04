Stenen Markt Steenwijk alvast opgeruwd

De schop gaat weliswaar pas na de Nacht van Steenwijk op 30 augustus de grond in, de voorbereidingen voor de herinrichting van de Markt in hartje Steenwijk worden al getroffen.

Het ontwerp voor een nieuwe inrichting van de Markt ligt klaar. ,,Natuurlijk zijn we op de achtergrond al een tijdje bezig om alles straks in goede banen te leiden. Binnenkort wordt dat ook voor iedereen zichtbaar. We beginnen met het opruwen van het straatwerk op de Markt. Die steentjes gaan we straks hergebruiken", zegt wethouder Wim Brus over de voorbereidende werkzaamheden.

Een groot deel van het straatwerk in Steenwijks binnenstad is vorig jaar onder handen genomen en opgeruwd. De Markt is toen buiten beschouwing gebleven, omdat de plannen voor het marktplein toen nog niet klaar waren. Nu duidelijk is dat de Marktstenen terugkeren in de nieuwe situatie worden die ook alsnog opgeruwd. Dat gebeurt op maandag 23 en dinsdag 24 april.

Terrassen

,,We hebben deze werkzaamheden naar voren gehaald om tegemoet te komen aan de wensen van horecaondernemers", aldus Brus. ,,Als we het nu doen, hoeven straks in het najaar de terrassen er niet eerder voor te worden opgeruimd."

Tegelijk met het ruwer maken van de Marktstenen begint Kleurrijk Steenwijk. Bij dit burgerinitiatief onder aanvoering van leerlingen van RSG Tromp Meesters worden op diverse plekken de straatstenen in de binnenstad opgevrolijkt met kleurrijke handjes.

De nieuwe inrichting van de Markt is in nauwe samenwerking tussen de bewonersvereniging van de binnenstad, Stichting Vestingstad en de gemeente Steenwijkerland ontworpen. Inmiddels is de aanbesteding voor de werkzaamheden gestart.

Openbaar toilet

Behalve de Markt krijgt het openbaar toilet om de hoek aan de Onnastraat een flinke opknapbeurt. Het huidige, verouderde openbaar toilet maakt plaats voor een ook voor mindervaliden goed toegankelijk zelfreinigend toilet.

De toiletwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen en worden naar verwachting in juni afgerond. Tijdens de werkzaamheden zal Steenwijk het zonder openbaar toilet moeten doen.

De Gehandicaptenraad Steenwijkerland heeft jaren geijverd voor een openbaar toilet dat toegankelijk is voor mensen met een beperking. ,,Want mensen in een rolstoel of met een scootmobiel moeten in het centrum van de stad toch ook in het openbaar toilet terecht kunnen", zegt voorzitter Willie Jaspers.