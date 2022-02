‘Steun gasten gaf ons vertrouwen’

VIDEO Slechtval­ken krijgen eigen plek op Steenwij­ker Toren: ‘Spannend of ze terugkeren’

Op de Steenwijker Toren is een speciaal nest gerealiseerd voor slechtvalken, in de hoop dat de vogels zich definitief gaan settelen in de stad en ze een nestje met jongen kunnen krijgen. De voortgang in de nestkast is straks online te volgen.

4 februari