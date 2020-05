Stevige rukwinden zorgen voor schade in plantsoen Steenwijk

UPDATE Jong meisje uit Paasloo overlopen door paard en in kritieke toestand naar het ziekenhuis

15:11 Na een ongeval in een paardenbak van Almire Horses in Paasloo is een jong meisje in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd de traumahelikopter opgeroepen, maar die is kort daarna afgezegd.