Stichting Stolpersteine Steenwijk legt laatste vijf gedenkstenen

De vijf laatste stenen zijn gelegd in aanwezigheid van Sarah Katznelson-Slager. Zij had eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de Tuttelstraat nummer 11 geboren moeten worden, maar vlak voor haar geboorte sloegen haar ouders op de vlucht. Verraad zorgde ervoor dat Sarah in een Belgisch ziekenhuis ter wereld kwam, terwijl haar vader was weggevoerd naar een Pools werkkamp. Ze zag hem nooit weer en één van de stolpersteine was dan ook voor haar vader. ,,Hij heeft geen graf, daarom deze steen", zei Sarah voordat haar kleinzoons de koperen steen voor huisnummer 11 plaatsten. Ook in de de J.H. Tromp Meestersstraat en de Oosterstraat plaatsten familieleden van Sarah Katznelson gedenkstenen.

,,In totaal hebben we 52 stenen gelegd", vertelt voorzitter Klaas de Jong van de Stichting Stolpersteine Steenwijk. ,,Met deze laatste vijf zijn alle weggevoerde Steenwijkse Joden benoemd." Dat betekent niet dat de stichting ophoudt te bestaan. ,,Nee, het houdt hier zeker niet mee op. De stichting blijft bestaan. We kijken of we zaken kunnen organiseren als rondleidingen langs de plaatsen waar de stolpersteine liggen", aldus De Jong. ,,Dat hebben we al eens gedaan voor vrouwenverenigingen en kunnen we verder uitbouwen."