Stichting VOSW en Stellingwerf College na bestuurlijke fusie verder onder nieuwe naam: Simant

Villa Rams Woerthe vijf jaar open als Museumhuis: ‘Alles ademt hier nog de sfeer van 1900’

Het is precies vijf jaar geleden dat Villa Rams Woerthe in Steenwijk de deuren opende als eerste Museumhuis van Hendrick de Keyser Monumenten. Sinds de opening brachten zo’n 30.000 mensen een bezoek. De hele maand december wordt het lustrum gevierd met extra activiteiten, en is het huis versierd in kerstsfeer.

2 december