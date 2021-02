Stilte voor de storm: is Giethoorn klaar voor invasie van schaatsers?

,,Twee weken strenge vorst. Dat is precies wat we nodig hebben”, sombert Roelof Groen. Hij is voorzitter van de Overijsselse Merentocht. De tegenhanger van de Elfstedenstocht, die sinds de start in 1996 nooit is verreden. En voor deze winter al in november is afgeblazen door de coronamaatregelen. ,,De omstandigheden maken het dit jaar extra frustrerend.”