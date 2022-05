Stof uit biomassacentrale zorgt op industrieterrein Steenwijk voor vieze auto’s, geïrriteerde ogen en gebroken nachtrust

,,Dit is van één keer even snel vegen.” Bas Hammer van Hammermotorsport in Steenwijk laat een zakje zien met houtstof. Broer Jos plaatste op Facebook een foto van motoren, klaar om opgehaald te worden door klanten, die in no time weer vies waren geworden. De boosdoener: de biomassacentrale van IceBear die even verderop staat. Er daalt een hoop houtstof neer op de spullen van de plaatselijke ondernemers en hun klanten.