De tennisbanen van LTC IJsselham op het complex aan de Westerdallaan zijn zo’n 18 jaar oud. ,,Banen hebben normaal een levensduur van 10 jaar, wij zitten bijna op het dubbele’’, zegt voorzitter Guus Huis in ‘t Veld van de 40-jarige tennisvereniging in Oldemarkt.

De ruim honderd leden tellende tennisclub heeft de banen altijd goed onderhouden. ,,Vorig jaar kregen we te horen van het onderhoudsbedrijf dat we er maar mee op moesten houden. De man van het onderhoud zei toen: ‘Als ik het nu klaar maak, kunnen we over twee maanden weer.’ Het was dweilen met de kraan open’’, weet Huis in ‘t Veld.

Eigen vermogen

LTC IJsselham vraagt de gemeente Steenwijkerland om een subsidie van 26.250 euro, een kwart van de 106.080 euro die nodig is voor de vervanging van alle vier tennisbanen. ,,De kans dat de banen afgekeurd worden, is aanwezig. En dat willen we voor zijn’’, zegt de tennisvoorzitter.

,,Hoewel we ons in de loop der jaren hebben voorbereid op de vernieuwing en eigen vermogen hebben opgebouwd, hebben we niet voldoende om het hele project te financieren. Daarom vragen we onder meer steun aan de gemeente. We hebben ook andere subsidies aangevraagd en fondsen aangeschreven’’, legt Huis in ‘t Veld.

Asbest

De vervanging van de tennisbanen is onderdeel van een groter project dat eveneens nieuwe veldverlichting, vervanging van het asbestdak op het clubgebouw en zonnepanelen op dat nieuwe dak omvat. ,,Als we alles krijgen wat we hebben aangevraagd, wordt alles fasegewijs uitgevoerd. Banen, verlichting, dak en zonnepanelen, in die volgorde.’’