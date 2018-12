Storm over Beulaeke maakt op nieuwjaarsdag tv-debuut

Storm over Beulaeke is een productie van Barbara Lok uit Sint Jansklooster en Jan Blei uit Zwartsluis. De musical vertelt het verhaal van het dorp Beulaeke in de Kop van Overijssel, dat eind 1776 op dramatische wijze ten onder ging in de golven.

De regionale musical heeft in twee jaar tijd bijna 10.000 bezoekers getrokken naar de zeven voorstellingen in theater De Meenthe in Steenwijk en de zes optredens in de Gieterse open lucht.

Mysterie