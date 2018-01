Stormloop op kringloop in Tuk na hoofdrol in tv-documentaire

videoWat een tv-documentaire al niet teweeg kan brengen... Een ware stormloop op de Kringloopwinkel Steenwijk in Tuk bijvoorbeeld. Sinds de kerstdagen is buiten bij het pand aan de Boterweg dagelijks een kwartet verkeersregelaars in touw. Binnen eveneens alle hens aan dek en geen stoel meer vrij in het royale restaurant op de verdieping.

De kringlopen in Naarden, Zeist èn Tuk zijn afgelopen jaar het decor geweest van opnamen voor de VPRO-documentaire 'Het succes van de kringloopwinkel' van regisseur en producer Frank Wiering. De vijf afleveringen zijn op de avonden van 25 tot en met 29 december uitgezonden op NPO 2.

Een regelrecht succes voor de normaal al drukke kringloop in Tuk. De deuren van het pand aan de Boterweg zijn de woensdag direct na kerst nog niet open of het loopt storm. Buiten zorgt coördinator Albert Gaal van de SVBS (Stichting Verkeersregelaarsbank Steenwijkerland) samen met drie collega-verkeersregelaars ervoor dat bezoekers hun auto dusdanig parkeren dat hulpdiensten er langs kunnen.

,,Zaterdag 30 december hebben we nog een man extra ingezet", vertelt Gaal. ,,Toen liep het helemaal uit de klauw. Mensen houden geen rekening met hulpdiensten." Ondertussen heeft hij om de hoek een vrije parkeerplaats gespot. De tientallen vakken nabij het kringlooppand zelf zijn bij lange na niet genoeg.

Af en aan

Gaal blijft zich verbazen over de drukte die de tv-serie teweeg heeft gebracht. ,,Nieuw-Vennep, Zoetermeer, ze komen echt overal vandaan", zegt de opperregelaar. Auto's rijden af en aan. Zowel met nieuwsgierige bezoekers als mensen die spullen naar de kringloop brengen.

Dat laatste is standaard in de kerstvakantie, weet bedrijfsleider Ineke de Jong. Documentairemaker Wiering heeft haar voor de uitzendingen al gewaarschuwd dat het druk kan worden. Reden voor De Jong contact op te nemen met de SVBS. Niet onterecht. De vier vrijwillige verkeersregelaars voor de deur aan de Boterweg hoeven zich van 10.00 uur tot pakweg 16.00 uur geen seconde te vervelen.

Impact

,,Dit zegt iets over de impact van het tv-programma", zegt De Jong. ,,Op het hoogtepunt waren er bijna 900.000 kijkers." De warme sfeer in haar kringloop is de kijkers niet ontgaan. En wordt geroemd in de 'fanmail' waarmee de winkel in Tuk wordt overspoeld. ,,Over het algemeen heel positief. We zijn ook veel in beeld geweest."

Hannie, die bovenin Friesland woont, schrijft: 'Hartelijk dank voor jullie medewerking aan een fantastisch tv-programma! Zó kan het dus ook in een kringloopwinkel. Eerst de mensen, dan pas het geld. Wat had ik graag bij jullie gewerkt!'.

Maar ook het verzoek of die rode poncho er nog is. En die gouden lijst met een afbeelding van een kerk, kan die naar België worden gestuurd? De bedrijfsleider moet de mailschrijvers teleurstellen. ,,De opnamen zijn gedurende een jaar gemaakt. Die spullen zijn hier niet meer."

Integer

De Jong en haar collega's hebben niet zomaar 'ja' gezegd tegen Wierings verzoek of de kringloop in Tuk mee wilde doen. ,,We wilden per se dat het integer in beeld werd gebracht." Een week voor de eerste uitzending op de nationale tv hebben de ruim honderd vrijwilligers en het tiental betaalde krachten in het filmhuis van Steenwijks theater De Meenthe de première gehad. ,,Een mooie, emotionele bijeenkomst", zegt De Jong. ,,Je denkt elkaar als collega's aardig goed te kennen, maar als je elkaar dan zo in beeld ziet..."

In de kringloopwinkel hangt deze dagen een bijkans euforische sfeer. De Jong gekscherend: ,,Maandag gaan we weer normaal doen. Dan is de kerstvakantie voorbij en wil ik geen verkeersregelaar meer zien."