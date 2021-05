Streep door Steenwijker Fietsvierdaagse

Plasti­cRoad uit Hardenberg gaat de markt op met ‘slimme’ plastic wegen: Efteling klopt ook aan

20 mei Het Hardenbergse PlasticRoad gaat vanaf vandaag officieel de markt op met fietspaden, trottoirs, parkeerplaatsen en perrons van gerecycled huishoudelijk afvalplastic. Het bedrijf legde het eerste stukje drie jaar geleden aan in Zwolle en daarna in Giethoorn. Die proeven slaagden met vlag en wimpel. Tussen toen en nu ‘hebben we PlasticRoad doorontwikkeld en nu zijn we klaar voor marktintroductie’, zegt managing director Eric Kievit.