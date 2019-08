Stroomstoring in Blokzijl, Giethoorn en Sint Jansklooster verholpen

De stroomstoring begon tegen 10.45 uur. Bij Enexis werd de stroomstoring als drie storingen weggeschreven: Giethoorn, St. Jansklooster en Blokzijl en omgeving.

In St Jansklooster werden huishoudens met de postcode 8326 CV getroffen, nog geen 25 huishoudens zaten zonder stroom. Een kabel werd tegen 10.45 uur geraakt bij graafwerkzaamheden. Tegen 13.00 uur waren de problemen in St Jansklooster voorbij.

Bootjes

De stroomstoring in Giethoorn trad rond 11.00 uur op bij huishoudens met de postcode 8355 CM. Ook hier kreeg een handjevol huishoudens te maken met de stroomstoring als gevolg van een storing in een kabel. Rondvaartbedrijf Zwaantje uit Giethoorn werd ook getroffen door de stroomstoring. Een geluk bij een ongeluk was dat de accu’s van de huurboten al waren opgeladen, zo meldde de bootverhuurder op social media. Een klein aantal huishoudens bleef tot 16.45 uur hinder ondervinden van de stroomstoring.

De stroomstoring in Blokzijl en omgeving begon tegen 11.30 uur. In totaal werden 370 huishoudens met de postcodes 8325, 8326, 8356 getroffen door de stroomstoring. Binnen een uur hadden 132 huishoudens weer stroom, meldde een woordvoerder van netbeheerder Enexis. ,,Wij hopen de overige huishoudens snel weer te voorzien van stroom,’’ aldus woordvoerder Bob Winckels. Tegen 13.00 uur had eenieder in Blokzijl en omgeving weer stroom.

Wasmachine

Bij Bed And Breakfast Ruighof in Sint Jansklooster duurde het oponthoud al met al zo’n anderhalf uur. ,,Een stroomstoring komt nooit gelegen, maar het kwam nu wel op een gunstig tijdstip,’’ aldus Brenda Bogaard. De gastvrouw laat weten dat ze bezig waren met het schoonmaken van de kamers toen de stroom uitviel. ,,De wasmachine viel uit en de stofzuiger stopte ineens. Gelukkig waren drie van de vier kamers al schoon.’’ aldus Bogaard. Ze is blij dat de gasten geen hinder ondervonden van de stroomstoring. ,,Als de storing 's ochtends plaatsvond tijdens het ontbijt dan was het vervelender geweest. Dan konden de gasten geen gebruik maken van bijvoorbeeld de oven. Dat was nu niet aan de orde.’’