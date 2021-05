Studenten Landstede uit Zwolle leren orde houden in Giethoorn: ‘In de praktijk leer je het best’

Zorgen over ‘brulbak’ F-35: van orgaantril­lin­gen tot schade aan woningen en waterleven

10 mei Mensen in de Kop van Overijssel en Drenthe maken zich zorgen over de mogelijke uitbreiding van het militaire oefengebied voor vliegtuigen in Noord-Nederland. Ze vrezen veel herrie door ‘bulderbakken’, zoals de nieuwe F-35-straaljagers genoemd worden. Hoe concreet zijn de plannen, wat zijn de mogelijke gevaren volgens bezwaarmakende actiegroepen?