Stuk akkerland brandt uit in Giethoorn

Met video Deze iconische molen werd letterlijk gekort­wiekt door windvlaag (maar staat nu weer te pronken)

Nog even en spinnekopmolen De Wicher staat weer in volle glorie te pronken aan de Hoogeweg bij Kalenberg, nu de nieuwe wieken worden geplaatst. Sinds december 2018 was de molen, een icoon in natuurgebied Weerribben-Wieden, letterlijk gekortwiekt. Een windvlaag rukte een van de wieken af. Omdat eigenaar Staatsbosbeheer onvoldoende geld had, is op het herstel bijna vier jaar gewacht.

28 juli