'Superwinkel Eeserwold opent deuren in 2020'

Bestelbus­je botst op tankwagen, A32 bij Steenwijk nog deels op slot

30 juli Een bestelbusje is op de A32 achterop een vrachtwagen gebotst. De A32 was maandagmiddag tussen Wolvega en Steenwijk enige tijd afgesloten. Alleen de rechterrijstrook is inmiddels nog dicht, meldt Rijkswaterstaat.