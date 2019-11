Survivallen in de regen in Vollenhove: ‘Het is nog nooit zo druk geweest’

Isala en Heerenveen scoren goed in ziekenhuis­rang­lijst, Antonius minder

8 november Het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord staat als streekziekenhuis in de middenmoot van de Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. Patiënten liggen daar vaker langer dan verwacht dan landelijk. Isala in Zwolle en Meppel scoort een achtste plek in de lijst met topklinische centra.