Taakstraf voor militair wiens wapen in Afghanistan collega verwondde

Het ongeval met de semi-automatische Glock 17 gebeurde in Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Het wapen werd op het kamp en ook in het legeringsgebouw standaard - ook door de man - halfgeladen gedragen. De man heeft volgens de rechtbank niet de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Gevolg was dat het wapen afging en de kogel recht door de bovenarm ging van het slachtoffer. Na meerdere operaties is het slachtoffer inmiddels bijna volledig hersteld.