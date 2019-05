Tandarts in Steenwijk geschorst na voortdurend conflict met patiënten en collega's

Scouting 'welwillend’ om plaats te maken voor basis­school en dorpshuis in Tuk

21 mei Het lijkt een pragmatische ruil: de scouting Johan van den Kornput in Tuk naar een nieuw terrein bij de Woldberg en op hun oude locatie verrijst dan de nieuwbouw voor basisschool 't PuzzelsTuk en het Dorpshuis in Tuk. En hoewel de scouting 'welwillend’ is om mee te werken, moeten er dan wel nog wat hobbels genomen worden. ,,We moeten er niet bij in schieten", zegt woordvoerder Daniël Haveman van de scouting.