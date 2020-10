Te veel hennep en hasj bij Coffeeshop Alien in Steenwijk

Inwoner Koekange (24) overlijdt na ruzie met maaltijdbe­zor­ger uit Steenwijk

25 september Een 24-jarige inwoner van Koekange is overleden na een mogelijke ruzie over een maaltijdbestelling. Na ruim twee maanden in het ziekenhuis in Zwolle overleed hij deze week alsnog aan zijn verwondingen. De verdachte is een 53-jarige man uit Steenwijk. Dat meldt de politie Oost-Nederland.