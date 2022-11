Tekort aan geschikte bedrijven bemoeilijkt nieuwe metingen bij biomassacentrale Steenwijk

‘Soort grote stofzuiger­zak’ voor biomassa­cen­tra­le Steenwijk moet overlast door stof en geur terugdrin­gen

De biomassacentrale in Steenwijk is bezig met een nieuwe maatregel om de stofoverlast te beteugelen. Een speciaal doekenfilter heeft inmiddels de centrale bereikt. Als die over twee weken helemaal operationeel is, zou naast stof ook geur voor minder overlast moeten zorgen.

